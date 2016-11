Trieste aftocht Massa in São Paulo

ANP Trieste aftocht Massa in São Paulo

SÃO PAULO - De laatste thuisrace is voor Felipe Massa in een domper geëindigd. De Braziliaan haalde zondag de finish niet in de Grote Prijs van zijn land op het circuit van Interlagos. De 35-jarige Formule 1-coureur slipte met zijn Williams na 48 ronden en beschadigde zijn bolide dermate, dat hij niet verder kon.

Door ANP - 13-11-2016, 19:52 (Update 13-11-2016, 19:52)

Massa stapte bedroefd uit zijn auto en begon aan een emotionele wandeling over het circuit, waar de regen voor chaos en veel oponthoud leidde. Hij kondigde eerder dit jaar zijn afscheid van de Formule 1 aan, na vijftien seizoenen.

Hij won in zijn carrière elf keer een grand prix. Twee keer was dat in zijn thuisrace in São Paulo en alle keren bestuurde hij een bolide van Ferrari, tussen 2006 en 2008. Hij finishte in 2008 als tweede in het wereldkampioenschap achter Lewis Hamilton met precies één punt minder.