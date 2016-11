Verstappen derde na fenomenale inhaalrace

ANP Verstappen derde na fenomenale inhaalrace

SÃO PAULO - Max Verstappen was zondag de grote smaakmaker in de Grote Prijs van Brazilië, waar de staag stromende regen grote invloed had op het wedstrijdverloop en tot twee lange onderbrekingen leidde. Dankzij een reeks fraaie inhaalacties in het laatste deel van de race reikte de Limburger tot de derde plaats in zijn Red Bull.

Door ANP - 13-11-2016, 20:19 (Update 13-11-2016, 20:19)

Lewis Hamilton triomfeerde op het circuit van Interlagos. De Brit van Mercedes boekte zijn derde zege op rij en hield daarmee zijn teamgenoot Nico Rosberg voortijdig van de wereldtitel. De Duitser finishte als tweede en begint als leider in het kampioenschap aan de slotrace in Abu Dhabi.