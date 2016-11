Max verrast zelfs vader Jos

SÃO PAULO - Zelfs vader Jos Verstappen was verrast door de inhaalrace van zoon Max in de laatste vijftien ronden van de Grote Prijs van Brazilië. De negentienjarige Formule 1-coureur van Red Bull raasde in de regen voorbij het halve rennersveld op het circuit van Interlagos en eindigde als derde.

Door ANP - 13-11-2016, 23:32 (Update 13-11-2016, 23:32)

,,Ik moet zeggen dat Max ook mij verrast heeft, terwijl ik hem toch al heel lang ken. Ik heb al veel races van hem gezien, maar wat hij hier liet zien, was ongelooflijk'', zei hij op Verstappen.nl.

,,Wellicht had hij wat pech met de strategie door het weer, maar wat hij daarna liet zien, was het waard om een slechte stop te hebben. Dit is goed voor de Formule 1. Iedereen is enthousiast, dus wat willen we nog meer?''