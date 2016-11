Nishikori rekent in Londen af met Wawrinka

ANP Nishikori rekent in Londen af met Wawrinka

LONDEN - Kei Nishikori is het eindejaarstoernooi in Londen goed begonnen. De Japanse tennisser was bij de World Tour Finals te sterk voor Stan Wawrinka: 6-2 6-3. De Zwitser, die veel onnodige fouten sloeg, moest na ruim een uur spelen buigen voor Nishikori.

Door ANP - 14-11-2016, 17:01 (Update 14-11-2016, 17:01)

In groep John McEnroe, vernoemd naar de Amerikaanse oud-toptennisser, staan Andy Murray en Marin Cilic later op maandagavond tegenover elkaar. De Schotse nummer één van de wereld verdedigt in Londen zijn koppositie. Titelverdediger Novak Djokovic, de nieuwe nummer twee, liet zondag zien in vorm te zijn door van debutant Dominic Thiem te winnen.

Aan de Finals nemen de acht beste tennissers van het seizoen deel.