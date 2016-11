Ook tennisser Cilic naar Ahoy

ROTTERDAM - De Kroatische toptennisser Marin Cilic neemt half februari voor de vierde keer deel aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. Hij is de vijfde speler uit de top tien van de wereldranglijst die komend jaar in Ahoy in actie komt. Eerder al legde toernooidirecteur Richard Krajicek de Zwitser Stan Wawrinka, de Spanjaard Rafael Nadal, de Oostenrijker Dominic Thiem en de Tsjech Tomas Berdych vast voor de 44e editie van het jaarlijkse ATP-toernooi in Rotterdam.

Door ANP - 14-11-2016, 17:22 (Update 14-11-2016, 17:22)

Cilic, die deze week deelneemt aan de World Tour Finals in Londen, bereikte in 2014 in Ahoy de finale. Hij verloor in de eindstrijd toen van Berdych. In 2011 en 2016 strandde Cilic in de kwartfnales. De 28-jarige Kroaat won tot dusver zestien ATP-titels. Bij het US Open in 2014 behaalde hij met de eindzege zijn grootste triomf.

De huidige nummer zeven van de wereld leidt later deze maand de Kroatische ploeg in de finale van de Daviscup tegen Argentinië.