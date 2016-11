Tiende zege voor koploper LA Clippers

ANP Tiende zege voor koploper LA Clippers

LOS ANGELES - De basketballers van Los Angeles Clippers blijven winnen in de NBA. Voor eigen publiek in het Staples Center van LA boekten de Clippers maandagavond tegen Brooklyn Nets hun zevende overwinning op rij en de tiende al van dit seizoen: 127-95. Chris Paul was met 21 punten de meest trefzekere speler, Blake Griffin maakte er 20. Met tien overwinningen tegenover slechts één nederlaag gaat de ploeg uit Californië aan kop in de Western Conference.

Door ANP - 15-11-2016, 8:24 (Update 15-11-2016, 8:24)

Miami Heat moest weer een nederlaag incasseren, dit keer bij San Antonio Spurs (94-90). De NBA-kampioen van 2012 en 2013 heeft dit seizoen pas twee keer gewonnen. San Antonio Spurs staat met acht zeges tegenover drie nederlagen op de derde plek in het westen, achter LA Clippers en Golden State Warriors.

Ondanks weer een sterk optreden van Russell Westbrook (33 punten, 15 rebounds) verloor Oklahoma City Thunder van Detroit Pistons (88-104).