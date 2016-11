Nieuwe nummer één Murray houdt hoofd koel

LONDEN - Hij mag dan sinds vorige week de nummer één van de wereldranglijst zijn, Andy Murray blijft koel als altijd. De Schotse tennisser wil zich niet laten afleiden door zijn nieuwe status. Na zijn flitsende start maandag op de ATP World Tour Finals in Londen tegen Marin Cilic (6-3 6-2) zei Murray doodleuk dat hij met coach Ivan Lendl amper heeft stilgestaan bij hun gezamenlijke succes.

,,Telefonisch hebben we het er even over gehad, maar sinds we hier in Londen zijn, heb ik met mijn staf geen moment gepraat over de eerste plaats op de wereldranglijst'', zei Murray, die onlangs Novak Djokovic onttroonde. De 29-jarige Schot keerde in juni terug bij Lendl, nadat de twee in 2014 hun samenwerking hadden verbroken. Sindsdien is Murray bijna onverslaanbaar. Hij won in Rio olympisch goud en daarna vier ATP-toernooien op rij.

Murray, die inmiddels twintig partijen achter elkaar heeft gewonnen, nam daardoor de eerste plek over van Djokovic. De Serviër kan de rollen in Londen weer omdraaien, maar de Brit heeft wel het 'thuisvoordeel'. ,,En dat kan net het laatste zetje geven'', aldus de Schot.