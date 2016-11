Van Driel en Lafeber naar finaleronden

GERONA - De Nederlandse golfers Darius van Driel en Maarten Lafeber hebben zich dinsdag in Spanje verzekerd van deelname aan de eindfase van het kwalificatietoernooi voor de Europese Tour. Beiden haalden tijdens de zogenoemde 'qualifying school' in Gerona na vier ronden de cut. Daan Huizing, Reinier Saxton en Jurrian van der Vaart haalden de twee finaleronden niet. Zij komen daardoor ook komend jaar weer uit op de Challenge Tour.

Van Driel bezet na vier dagen de tiende plaats met een totaalscore van -6. Hij ging dinsdag rond in 73 slagen (+1). Lafeber gebruikte voor zijn vierde rondgang 75 slagen. Hij zakte met een totaalscore van -1 naar de 52e plek in het klassement. Na zes ronden in Noord-Spanje verdienen de beste 25 spelers van het eindklassement het felbegeerde ticket voor de Europese Tour.