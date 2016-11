Volleyballers tegen titelverdediger Frankrijk

KRAKAU - De Nederlandse volleyballers moeten het volgend jaar bij het EK in Polen opnemen tegen onder meer titelverdediger Frankrijk. Dat heeft de loting dinsdagavond in Krakau uitgewezen. België en Turkije zijn de andere tegenstanders van Oranje in poule D. De groepswedstrijden worden gespeeld in Katowice.

Door ANP - 15-11-2016, 21:35 (Update 15-11-2016, 21:35)

De Franse nationale ploeg won vorig jaar voor het eerst de Europese titel. In de finale was het team te sterk voor Slovenië. Nederland werd bij dat toernooi in de tussenronde uitgeschakeld door de Slovenen.