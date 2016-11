Turnhal Tokio wordt twee keer zo duur

TOKIO - De tijdelijke turnhal die in Tokio moet verrijzen voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van 2020, gaat meer dan twee keer zo veel kosten als begroot. Japanse media melden dat het bedrijf Shimzu Corp het stadion mag gaan bouwen voor een kleine 180 miljoen euro. Het stadion in de wijk Koto gaat 12.000 toeschouwers herbergen en moet in oktober 2019 worden opgeleverd.

In de oorspronkelijke plannen in het bid dat Tokio inleverde om het Internationaal Olympisch Comité (IOC) te overtuigen, ging het om een na de Spelen weer af te breken hal van 75 miljoen euro waar de gymnasten hun kunsten mogen vertonen. Volgens de organisatoren zijn de gestegen bouwtarieven en de strengere eisen op het gebied van beveiliging tegen aardbevingen debet aan de stijging. Het gebouw zal na de Spelen nog tien jaar worden gebruikt als beurshal, is nu besloten. Het IOC maakt zich zorgen over het steeds maar stijgende budget van de Spelen van Tokio.