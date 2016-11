Sjeik bekritiseert WADA-baas Reedie

ANP Sjeik bekritiseert WADA-baas Reedie

DOHA - Vertegenwoordigers van nationale olympische comités hebben woensdag tijdens een vergadering in Doha kritiek geuit op Craig Reedie. De baas van het wereldantidopingbureau WADA heeft de dopingproblematiek in Rusland niet goed aangepakt, vindt een aantal in de ANOC (Associatie van Nationale Olympische Comités) verenigde bonden. De Brit Reedie hoopt zondag te worden herkozen als voorzitter.

Door ANP - 16-11-2016, 15:03 (Update 16-11-2016, 15:03)

Een aantal bonden had vooral moeite met de timing waarmee het WADA met berichten naar buiten komt. Deel één van het rapport McLaren, dat eerdere mediaberichten over structureel dopinggebruik in de Russische sport bevestigde, kwam kort voor de Spelen van Rio naar buiten. Die leidde tot een ban voor een groot deel van de Russische sporters.

Deze week schorste het WADA kort voor de bijeenkomst van de bonden in Doha het dopinglab ter plaatse. Volgens sjeik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, die aan het hoofd staat van de ANOC, was dat geen toeval. ,,Het tweede deel van het McLaren-rapport zal begin december wel precies tijdens of een dag na een bijeenkomst van het uitvoerend comité van het IOC volgen. Het ondermijnt beslissingen die daar genomen worden'', aldus de sjeik, die pleit voor een meer neutrale voorzitter van het WADA.