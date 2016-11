Nieuwe shirtsponsor voor FC Barcelona

ANP Nieuwe shirtsponsor voor FC Barcelona

BARCELONA - FC Barcelona heeft in Rakuten een nieuwe shirtsponsor gevonden. De Spaanse topclub gaat vanaf 1 juli 2017 met de de Japanse internetgigant samenwerken en draagt de komende vier seizoenen Rakuten op de borst, met een een optie voor een extra seizoen.

Door ANP - 16-11-2016, 15:33 (Update 16-11-2016, 15:33)

Met de deal is 55 miljoen euro per jaar gemoeid. Daar komen nog eventuele bonussen bij voor het winnen van titels in de Primera División (1,5 miljoen euro) en de Champions League (5 miljoen euro).

De Catalaanse voetbalclub heeft de deal met de Japanse organisatie aan verdediger Gerard Piqué te danken. ,,Piqué organiseerde vorig jaar in San Francisco een etentje in het huis van Hiroshi Mikitani, de bestuursvoorzitter van Rakuten'', liet de president van FC Barcelona, Josep María Bartomeu, woensdag weten.

Barcelona haalde in 2006 Unicef binnen als shirtsponsor, maar dat contract zorgde niet voor extra inkomsten. Daarna volgden Qatar Foundation en Qatar Airways.