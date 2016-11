Troostprijs voor slachtoffers dopingzondaars

DEN HAAG - Sporters die op grote sporttoernooien naast een medaille grepen omdat hun rivalen doping gebruikten, krijgen alsnog een blijk van erkenning. In het Olympisch Stadion in Amsterdam komt een oorkonde te hangen die herinnert aan het onrecht dat hen is aangedaan.

Door ANP - 16-11-2016, 17:17 (Update 16-11-2016, 17:17)

De oorkonde, die sportminister Edith Schippers, de sportbonden en de atletencommissie in februari ondertekenen, noemt deze 'echte winnaars' niet bij naam. Dat is volgens Schippers' ministerie onmogelijk, omdat het om zoveel sporters gaat en veel dopingbeschuldigingen ook nog niet afdoende bewezen zijn. Maar door het tragische lot van de onterechte verliezers te memoreren in het pantheon van de Nederlandse sport krijgen ze toch enig eerherstel.

De oorkonde bevat verder een pleidooi voor een schone sport, aldus het ministerie. Alleen zo kan worden voorkomen dat vals spel nieuwe slachtoffers maakt.