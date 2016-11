Max Verstappen: mooi gebaar van Niki Lauda

ANP Max Verstappen: mooi gebaar van Niki Lauda

AMSTERDAM - De pet en de buiging van Niki Lauda voor zijn vader Jos in Brazilië noemt Max Verstappen een mooi, symbolisch gebaar. ,,Dat doet hij niet heel vaak. Heel mooi om te zien dat Lauda dat naar mijn vader toe deed’’, zei de Formule 1-coureur woensdag in de Kalverstraat in Amsterdam.

Door ANP - 16-11-2016, 18:40 (Update 16-11-2016, 18:40)

Hij was daar na zijn exceptionele regenrace in São Paulo te gast in de winkel van Pepe Jeans, als teamsponsor verbonden aan het team van Red Bull Racing. Max Verstappen liet daar zijn logo MV en zijn racenummer 33 op een speciaal voor hem gemaakte jeans aanbrengen.

Daar keek hij uiteraard terug op de Grand Prix die hem eeuwigheidswaarde bezorgde. Hij rukte 15 ronden voor de finish van een geslagen positie (16e) op naar het podium.

Ayrton Senna

,,Ik had achter de safetycar al veel racelijnen uitgeprobeerd’’, aldus de negentienjarige over zijn inhaalrace. ,,Ik was eigenlijk een beetje aan het karten, alleen dan in een grotere auto. Dat is net als in de Formule 1 op de limiet rijden, een beetje glijden, een beetje glibberen.’’

Zijn gedurfde inhaalacties gingen de hele wereld over. De vele reacties heeft Verstappen slechts gepast toegelaten. ,,Het is allemaal heel mooi wat er geschreven is, maar het is belangrijk om rustig en neutraal te blijven. Je moet je altijd blijven verbeteren, want het is nooit goed genoeg.’’

Meteen na de race werd hij door de idolate Brazilianen toegejuicht en in één adem genoemd met racelegende Ayrton Senna. De tekening waarin zijn beeltenis is verwerkt samen met die van Senna, kan Max echter niet bekoren. ,,Niet echt knap, nee. Het ziet er niet uit.’’