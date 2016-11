Van Gerwen naar kwartfinale

ANP Van Gerwen naar kwartfinale

WOLVERHAMPTON - Michael van Gerwen heeft woensdag vrij eenvoudig de kwartfinales bereikt van de Grand Slam of Darts. De titelverdediger hoefde niet eens het beste uit zichzelf te halen voor een ruime zege op de Schot Robert Thornton (10-5).

Door ANP - 16-11-2016, 23:14 (Update 16-11-2016, 23:14)

Van Gerwen was de enige Nederlander die woensdag in actie kwam in het toernooi met een prijzengeld van circa 460.000 euro. Raymond van Barneveld, Benito van de Pas en Danny Noppert krijgen donderdag een kans om zich bij de laatste acht te scharen.