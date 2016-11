Wawrinka klopt Cilic in twee sets

LONDEN - Stan Wawrinka heeft de spanning er in gehouden in groep John McEnroe van de ATP World Tour Finals in Londen. De Zwitser won woensdagavond in twee sets van Marin Cilic: 7-6 (3) 7-6 (3).

Door ANP - 16-11-2016, 23:50 (Update 16-11-2016, 23:50)

Wawrinka heeft door zijn zege nog een kans op een plaats in de halve finale van het toernooi voor de beste acht tennissers van het jaar. Hij heeft na twee groepswedstrijden twee punten, net als de Japanner Kei Nishikori die woensdag in een spannende wedstrijd onderuit ging tegen Andy Murray (7-6 4-6 4-6). De Schotse nummer één van de wereldranglijst heeft met vier punten de beste papieren. Hij sluit de poule af met een wedstrijd tegen Wawrinka, die dus ook nog op vier punten kan komen. Nishikori treft de nog puntloze Cilic.

In groep Ivan Lendl is Novak Djokovic al zeker van een plaats in de halve finale. De Canadees Milos Raonic en Dominic Thiem uit Oostenrijk strijden om het overgebleven ticket voor de halve eindstrijd.