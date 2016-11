Grizzlies verschalken koploper Clippers

LOS ANGELES - De basketballers van Los Angeles Clippers zijn woensdag (plaatselijke tijd) in eigen huis tegen hun tweede nederlaag van het seizoen aangelopen. Memphis Grizzlies verraste de koploper van de NBA: 111-107.

Door ANP - 17-11-2016, 8:18 (Update 17-11-2016, 8:18)

Mike Conley droeg de meeste punten bij met 30, Marc Gasol voegde er 26 toe aan de score van de Grizzlies, die vooral in het tweede kwart van de wedstrijd afstand namen van de thuisclub. De Clippers, bij wie JJ Reddick met 29 punten de topschutter was, kreeg de kloof in de laatste twee kwarten niet dicht.