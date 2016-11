Ter Mors neemt afscheid van shorttrack

HILVERSUM - Jorien ter Mors neemt deze winter afscheid van het individueel shorttracken en zal zich gaan concentreren op het langebaanschaatsen. De WK shorttrack volgend jaar maart in Rotterdam zijn vermoedelijk haar laatste wedstrijden. Ze wil dan nog graag meedoen met de aflossingsploeg. De Twentse schaatsster meldde haar besluit donderdag bij de NOS.

Door ANP - 17-11-2016, 12:22 (Update 17-11-2016, 12:22)

Ter Mors behaalde in 2014 de Europese titel in het shorttrack en veroverde op de Winterspelen in Sotsji olympisch goud op de 1500 meter.