Djokovic dendert over Goffin heen

ANP Djokovic dendert over Goffin heen

LONDEN - Tennisser Novak Djokovic heeft David Goffin donderdag kansloos gelaten bij diens debuut op de ATP World Tour Finals. De Serviër denderde over de Belg heen, die als eerste reservespeler in Londen toch mocht meedoen. Het werd 6-1 6-2 na slechts een uur spelen.

Door ANP - 17-11-2016, 16:35 (Update 17-11-2016, 16:35)

Goffin, de mondiale nummer elf, nam donderdag in de groepsfase de plaats in van Gaël Monfils, die zich een dag eerder met een ribblessure moest terugtrekken. De Fransman had na twee nederlagen al geen kans meer op een plek in de halve finales. De Servische nummer twee van de wereld had zich dinsdag al geplaatst voor de halve eindstrijd. Met drie overwinningen in groep Ivan Lendl is Djokovic in Londen vooralsnog oppermachtig.

De Canadees Milos Raonic en Dominic Thiem uit Oostenrijk strijden later op donderdag om het overgebleven ticket voor de halve eindstrijd.