Kramer nog altijd ongeslagen

ANP Kramer nog altijd ongeslagen

NAGANO - Sven Kramer is dit schaatsseizoen nog altijd ongeslagen. Na drie overwinningen zowel bij de KNSB Cup als bij de eerste wereldbeker vorige week in China schreef de Friese grootmeester vrijdag in Japan ook de 5000 meter op zijn naam. Op de olympische baan van Nagano 1998 zegevierde hij in een tijd van 6.15,17. Daarmee verbeterde Kramer zijn eigen baanrecord uit 2008 (6.17,24).

Door ANP - 18-11-2016, 10:11 (Update 18-11-2016, 10:23)

Jorrit Bergsma, die Kramer in de achtste rit prima tegenstand bood, pakte tijdens de tweede wereldbeker opnieuw zilver in een tijd van 6.15,70. Douwe de Vries veroverde brons met een tijd van 6.17,65. Vorige week in Harbin was het podium op deze afstand eveneens volledig Nederlands. Erik Jan Kooiman eindigde toen als derde. Hij belandde vrijdag in Japan op de vierde plek (6.18,58). Patrick Roest reed de zevende tijd (6.21,55).

Bergsma kon Kramer in de afsluitende rit lang bijbenen. De olympisch kampioen op de 10.000 meter had tot aan de 3800 meter zelfs af en toe een kleine voorsprong op zijn Friese rivaal. Een korte versnelling van Kramer was nadien voldoende voor de eindzege. De olympisch en wereldkampioen op deze afstand liet op het laatste rechte stuk naar de finish de gewonnen race al min of meer lopen. Zijn tijd was niettemin aanzienlijk beter dan in China (6.21,60). Bergsma incasseerde in Japan alweer de vierde opeenvolgende 'nederlaag' tegen zijn provinciegenoot.

Voor Kramer was het zijn 32e wereldbekerzege op de 5000 meter en zijn 39e in totaal (individueel).