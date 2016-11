Jaspers uitgeschakeld op WK driebanden

BORDEAUX - Biljarter Dick Jaspers is vrijdag uitgeschakeld op het wereldkampioenschap driebanden in Bordeaux. De Brabander, die in zijn lange carrière drie keer de wereldtitel veroverde, ging in de achtste finales onderuit tegen de Belg Eddy Leppens.

Door ANP - 18-11-2016, 18:38 (Update 18-11-2016, 18:38)

Leppens had negentien beurten nodig om de vereiste veertig caramboles bij elkaar te tikken. Hij excelleerde met een serie van achttien. Jaspers kwam tot 32 en was verloren.

Titelverdediger Torbjörn Blomdahl werd ook uit het toernooi gespeeld. De Zweed verloor van de Italiaan Marco Zanetti, een oud-wereldkampioen, met 40-21.