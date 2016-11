Broer van Murray ook op nummer één

LONDEN - Andy Murray moet de komende dagen nog hard werken om zijn positie te behouden, maar broer Jamie sluit het tennisjaar zeker af als nummer één. De dertigjarige Schot en zijn Braziliaanse partner Bruno Soares lossen het Franse duo Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut af als aanvoerders van de wereldranglijst in het dubbelspel. Herbert en Mahut verloren vrijdag ook hun derde en laatste groepswedstrijd bij de ATP World Tour Finals in Londen, waardoor Murray en Soares de koppositie overnemen.

Door ANP - 18-11-2016, 19:55 (Update 18-11-2016, 19:55)

De nieuwe nummers één zijn in Londen vooralsnog ongeslagen. Murray en de 34-jarige Soares, die pas sinds begin dit jaar een koppel vormen, wonnen al hun wedstrijden bij de seizoensfinale en staan zaterdag in de halve finales. Ongeacht de afloop van het toernooi nemen ze de eerste plek op de mondiale ranking over van Herbert en Mahut. ,,Het vergt doorgaans tijd om een goede samenwerking te ontwikkelen, maar wij begonnen het jaar gelijk goed en dat gaf ons veel vertrouwen'', zei Murray. Het duo won onder meer de Australian Open en US Open.