Van Gerwen dendert door in Grand Slam

ANP Van Gerwen dendert door in Grand Slam

WOLVERHAMPTON - Darter Michael van Gerwen heeft vrijdag zijn tegenstander Brendan Dolan vernederd in de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. De praktisch onverslaanbare Brabander zette de Noord-Ier te kijk met 16-3.

Door ANP - 18-11-2016, 21:31 (Update 18-11-2016, 21:31)

Van Gerwen is titelverdediger van het proftoernooi in Wolverhampton. Hij werkt zich vooralsnog moeiteloos door het toernooi en bereikte de halve finales na een showoptreden tegen Dolan. 'Mighty Mike' uit Vlijmen liep uit naar 13-1 en gunde zijn tegenstander daarna twee legs, alvorens het af te maken.

De Nederlander verkeert al weken in topvorm. Van Gerwen won onlangs de finale van de World Series of Darts, kroonde zich daarvoor tot Europees kampioen en was ook de sterkste in de World Grand Prix.

Het toernooi in Wolverhampton kent een prijzenpot van circa 460.000 euro. Voor de winnaar ligt een bedrag van ongeveer 115.000 euro klaar.