ANP Zesde remise tussen Carlsen en Karjakin

NEW YORK - De tweekamp om de wereldtitel schaken wil nog maar niet ontbranden. Ook de zesde partij tussen titelverdediger Magnus Carlsen en zijn uitdager Sergej Karjakin eindigde in New York in remise. De Noor en de Rus schudden elkaar na 32 zetten de hand.

Door ANP - 18-11-2016, 22:03 (Update 18-11-2016, 22:03)

Karjakin had in de zesde wedstrijd de witte stukken. Zijn Spaanse opening bracht Carlsen niet van zijn stuk. De partij bleef vervolgens keurig in evenwicht en na anderhalf uur waren de grootmeesters klaar. De stand is nu 3-3.

De 25-jarige Carlsen is wereldkampioen sinds hij in 2013 de Indiër Viswanathan Anand versloeg. In 2014 verdedigde hij zijn titel met succes tegen diezelfde Anand. De 26-jarige Karjakin werd uitdager door in maart in Moskou het kandidatentoernooi te winnen.

De tweekamp beslaat twaalf partijen en duurt tot en met 30 november. Het prijzengeld bedraagt 1 miljoen euro.