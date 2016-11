Zorgen om Duitse bokser Gutknecht

LONDEN - De Duitse profbokser Eduard Gutknecht is na een gevecht in Londen geopereerd. De Duitse bond van beroepsboksers bevestigde zaterdag aan Bild dat er sprake is van een spoedoperatie vanwege bloedingen in de hersenen. ,,We duimen dat hij snel en gezond weer naar Duitsland kan terugkeren'', liet Thomas Pütz, de voorzitter van de bond, weten.

Door ANP - 19-11-2016, 14:23 (Update 19-11-2016, 14:23)

De vroegere Europees kampioen verloor vrijdag in de strijd om een internationale titel bij de profbond WBA van de Brit George Groves op punten. Na de partij zou hij in de kleedkamer buiten bewustzijn zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn afgevoerd.