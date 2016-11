Djokovic in hoog tempo naar finale

ANP Djokovic in hoog tempo naar finale

LONDEN - Het tennisseizoen krijgt zondag een spetterende ontknoping in Londen. In navolging van Andy Murray bereikte ook Novak Djokovic zaterdag de finale van de ATP World Tour Finals. Tijdens de eindstrijd in de O2 staat niet alleen de hoofdprijs bij de seizoensfinale op het programma, maar ook de eerste plaats op de wereldranglijst.

Door ANP - 19-11-2016, 22:49 (Update 19-11-2016, 22:49)

Djokovic had slechts een uurtje nodig om Kei Nishikori te verslaan. De onttroonde nummer één van de wereld gunde de Japanner slechts twee games: 6-1 6-1. Djokovic kon zo energie sparen voor de finale tegen Murray, de Schot die in de eerste halve finale ruim 3,5 uur op de baan had gestaan. De aanvoerder van de mondiale ranking moest bijzonder diep gaan om Milos Raonic uit Canada te verslaan: 5-7 7-6 (5) 7-6 (9).