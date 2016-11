Zilver voor Smeekens op 500 meter

ANP Zilver voor Smeekens op 500 meter

NAGANO - Na bijna twee jaar heeft schaatser Jan Smeekens weer eens een medaille gewonnen in het wereldbekercircuit. De 29-jarige sprinter van Team LottoNL-Jumbo pakte zondag zilver op de 500 meter met een tijd van 34,89. Alleen de dertigjarige Duitser Nico Ihle, die in de eerste rit uitkwam, was sneller (34,82). Het was zijn eerste wereldbekerzege ooit op de 500 meter. Het brons was voor de Zuid-Koreaan Cha Min-kyu met een tijd van 34,96.

Door ANP - 20-11-2016, 9:12 (Update 20-11-2016, 9:12)