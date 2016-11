Golfer Stenson eindwinnaar Europese Tour

ANP Golfer Stenson eindwinnaar Europese Tour

DUBAI - De Zweedse golfer Henrik Stenson heeft zich zondag verzekerd van de eerste plaats in het eindklassement van de Europese Tour. Hij eindigde bovenaan door zijn uitstekende vierde en laatste ronde in het Tour Championship in Dubai. Met een score van 65 slagen, zeven onder par, kwam hij uit op een totaal van 276 (-12) en eindigde hij bij de beste tien in het slottoernooi. Zijn eerste positie in de ranking van de Europese Tour was daarmee veilig gesteld.

Door ANP - 20-11-2016, 13:24 (Update 20-11-2016, 13:24)

Het is de tweede keer in zijn carrière dat Stenson, de nummer vier van de wereld, zich kroont tot beste golfer van de Europese Tour. Hij onttroonde op de Jumeirah Golf Estates de Noord-Ier Rory McIlroy. De 40-jarige Zweed won dit jaar onder meer het Brits Open en veroverde zilver in het olympisch golftoernooi in Rio. Hij ontvangt als winnaar van de zogeheten Race to Dubai een extra bonus van ruim 1 miljoen euro.