ANP Luiten net buiten top tien in Dubai

DUBAI - Golfer Joost Luiten heeft zondag een fraai einde gebreid aan het Tour Championship in Dubai. De Rotterdamse prof herstelde zich goed van zijn matige derde ronde op zaterdag en noteerde voor de vierde ronde op de Jumeirah Golf Estates 67 slagen, vijf onder par. Hij schreef zeven birdies op zijn kaart, tegenover twee bogeys.

Door ANP - 20-11-2016, 13:52 (Update 20-11-2016, 15:01)

De Nederlander eindigde met 277 slagen net buiten de top tien in het finale toernooi van de Europese Tour. Zijn totaalscore van 277 slagen (-11) was goed voor de gedeelde dertiende plaats.

De Engelsman Matthew Fitzpatrick verraste met de overwinning in het toernooi met een score van 271 slagen (-17) na een slotronde van 67. Hij tikte op de achttiende hole een birdie binnen, die hem één slag voorsprong gaf op zijn landgenoot Tyrrell Hatton. De Zuid-Afrikaan Charl Schwartzel werd derde op drie slagen.

Prijzengeld

Luiten verdiende met zijn klassering in Dubai 114.000 euro en in het eindklassement van de Europese Tour landde hij op de vijftiende plaats met een totaal prijzengeld van bijna 1,6 miljoen euro. De Nederlander eindigde afgelopen jaar in negen toernooien in de top tien, met als uitschieter zijn overwinning in het KLM Open.

De Zweed Henrik Stenson kroonde zich voor de tweede keer in zijn carrière tot beste golfer van de Europese Tour. Hij eindigde bovenaan in de ranking met een totaal prijzengeld van meer dan 4 miljoen euro.