Reedie herkozen als voorzitter WADA

ANP Reedie herkozen als voorzitter WADA

GLASGOW - De Schot Craig Reedie is zondag herkozen als voorzitter van het mondiale antidopingbureau WADA. Dat gebeurde tijdens een bestuurszitting in Glasgow. De 75-jarige Reedie is sinds januari 2014 preses en begint aan zijn tweede termijn.

Door ANP - 20-11-2016, 14:14 (Update 20-11-2016, 14:14)

Zijn herverkiezing komt in een periode waarin hij veel kritiek kreeg te verduren. Met name vanuit diverse nationale olympische bonden, die vonden dat het WADA veel te laat naar buiten kwam met het rapport over systematische doping in de Russische sport. Dat rapport leidde tot een schandaal van grote proporties vlak voor de Olympische Spelen in Rio, waar een groot aantal Russische sporters door schorsingen ontbraken.

Recent lag het WADA onder vuur vanwege het hacken van vertrouwelijke medische gegevens van meer dan honderd topsporters.