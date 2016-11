Turnsters PAX veroveren nationale titel

HOOFDDORP - Met olympisch deelneemster Eythora Thorsdottir in hun midden hebben de turnsters van PAX Haarlemmermeer zondag in Hoofddorp de Nederlandse titel voor teams veroverd. Na drie van de vier toestellen stond het Nijmeegse De Hazenkamp nog aan kop, maar op sprong kwamen de turnsters van Pax tot een hogere score dan hun concurrenten op vloer.

Door ANP - 20-11-2016, 19:07 (Update 20-11-2016, 19:07)

Behalve Thorsdottir kwamen Dyonailys Supriana, Sherine el Zeiny, Mandy Maghoub en Kirsten Polderman in actie voor de kampioen. Het team van De Hazenkamp bestond uit Mara Titarsolej, Evie Schellens, Juliette Berens, Maartje Wurkum en Naomi Visser. PAX kwam uit op een teamscore van 160,700, De Hazenkamp was het enige team dat daarbij in de buurt bleef: 158,050. De derde plaats was voor het team van Topsport Noord (148,583).