ANP Zuidoost-Azië zegt Formule 1 vaarwel

KUALA LUMPUR - Maleisië zal na 2018 geen gastheer meer zijn van de Formule 1. Minister Nazri Abdul Aziz van Toerisme en Cultuur vertelde maandag in het Maleisische parlement dat het contract met de koningsklasse van de autosport niet wordt verlengd. Diverse media in Zuidoost-Azië meldden dat.

Door ANP - 21-11-2016, 14:48 (Update 21-11-2016, 14:48)

De Grand Prix van Maleisië bestaat sinds 1999. Dit jaar won de Australiër Daniel Ricciardo van Red Bull. Volgens de minister is het circuit van Sepang klaar met de dure autorace. De toeschouwersaantallen nemen jaarlijks af en de kosten stijgen. ,,We besteden jaarlijks 91 miljoen euro aan de race en dat geld verdienen we niet terug.''

Het sombere bericht uit Maleisië volgt kort nadat Formule 1-baas Bernie Ecclestone onthulde dat Singapore ook van de Formule 1 af wil. De Brit vertelde aan het Duitse vakblad Auto, Motor und Sport dat het aan Maleisië grenzende stadstaatje het contract evenmin wil verlengen. ,,Singapore is dankzij de Formule 1 meer dan een luchthaven; kennelijk hebben ze hun doel bereikt en willen ze geen grand prix meer'', aldus Ecclestone.