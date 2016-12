ISU haalt wereldbekerfinale weg uit Rusland

LAUSANNE - De internationale schaatsunie ISU heeft besloten de finale van de wereldbeker langebaan weg te halen uit Tsjeljabinsk. Aanleiding is het recente rapport over massaal dopegebruik in Rusland dat het mondiale antidopingbureau WADA presenteerde. Dat zei voorzitter Jan Dijkema van de ISU donderdag.

Door ANP - 22-12-2016, 20:04 (Update 22-12-2016, 20:42)

Uit dat rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren kwam naar voren dat meer dan duizend Russische sporters zich tussen 2011 en 2015 bezondigden aan doping, met medeweten van trainers en de Russische overheid. Bij de Winterspelen van Sotsji in 2014 werden zelfs vervuilde dopingmonsters verwisseld voor schone.

Het besluit is ook genomen op advies van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat alle mondiale bonden heeft opgedragen geen grote sportevenementen in Rusland te organiseren. ,,In dit geval beveelt het IOC aan de voorbereidingen van de wereldbekerfinale te bevriezen'', aldus Dijkema. Een nieuwe locatie in een ander land voor de wereldbekerfinale is nog niet aangewezen. Het evenement staat gepland van 10 tot en met 12 maart 2017.

In een verklaring geeft de ISU aan dat het rapport van McLaren zoveel bewijs aandraagt voor dopegebruik, dat het gevaar bestaat dat schaatsers uit andere landen uit protest niet willen meedoen aan de wedstrijden in Tsjeljabinsk. ,,Het accent van het toernooi zou dan niet op de sport komen te liggen, maar op de beschuldigingen en controverses. Gegeven deze lastige omstandigheden is het verstandig nu geen toernooi in Rusland te organiseren.''

De ISU kwam daarbij terug op zijn eerdere besluit de WB-finale wel te laten doorgaan, vooral omdat de dopingcontroles op dat toernooi in handen zijn van Duitse controleurs.

Coaches en schaatsers uitten na het dopingrapport hun bedenkingen tegen het schaatsevenement in Rusland, waarbij coach Jac Orie van LottoNL-Jumbo het voortouw nam door schriftelijk opheldering te vragen bij de schaatsautoriteiten. ,,Ik was 'flabbergasted'. Ik had niet kunnen bedenken hoe ver dat kon gaan'', zei Orie over de dopingpraktijken.