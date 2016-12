Kristoffersen wint Italiaanse avondslalom

MADONNA DI CAMPIGLIO - De Noorse skiër Henrik Kristoffersen heeft net als vorig jaar de wereldbekerslalom in Madonna di Campiglio op zijn naam geschreven. De 22-jarige Kristoffersen was donderdag in beide manches, die in de avond onder kunstlicht werden afgewerkt, de snelste op de Italiaanse piste. De Noor bleef Marcel Hirscher uit Oostenrijk ruim drie tienden voor.

Door ANP - 22-12-2016, 22:06 (Update 22-12-2016, 22:06)

Kristoffersen kwam uit op een totaaltijd van 1.33,93, Hirscher klokte 1.34,26. De Italiaanse skiër Stefano Gross eindigde voor eigen publiek als derde (1.35,28).

Kristoffersen, de nummer drie van de Olympische Spelen van Sotsji 2014 op de slalom, won eerder deze maand ook al de wereldbekerwedstrijd op zijn favoriete discipline in Val d'Isère. De Noor schreef vorig seizoen het wereldbekerklassement van de slalom op zijn naam.