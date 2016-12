NOC*NSF: onderzoek naar misbruik in de sport

ARNHEM - NOC*NSF wil volgend jaar een onderzoek starten naar misbruik in de sport in Nederland. Een woordvoerster van de sportkoepel bevestigt berichtgeving daarover in de Volkskrant vrijdag. Het onderzoek moet duidelijk maken op welke schaal seksueel misbruik in de afgelopen dertig jaar in de Nederlandse sportwereld is voorgevallen.

Door ANP - 23-12-2016, 7:57 (Update 23-12-2016, 8:19)

Aanleiding voor het onderzoek zijn recente gebeurtenissen in Engeland, waar de voorbije periode meerdere oud-voetballers vertelden in hun jeugd seksueel te zijn misbruikt. In Nederland gaf voormalig wielrenster Petra de Bruin woensdag aan dat haar dat ook is overkomen.

NOC*NSF hoopt dat het onderzoek duidelijk maakt of in Nederland een groep slachtoffers rondloopt die nooit naar voren is gekomen. Als de financiering rondkomt, kunnen onderzoekers in 2017 beginnen. Het onderzoek gaat over een lange periode en wordt groot qua omvang. Daarom is geld nodig.

Schippers

Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, zegt in de Volkskrant dat het voor de sport belangrijk is de eigen geschiedenis goed te kennen. ,,Dat kan ons helpen om sporters te ondersteunen die nu pas met hun verhaal naar buiten kunnen of willen komen. Ik zou iedereen die zoiets is overkomen dan ook willen aanraden er zo snel mogelijk over te praten.''

Minister Edith Schippers van VWS ondersteunt het onderzoek van de sportkoepel. ,,Het is goed dat de sport deze handschoen actief oppakt. Het is belangrijk dat dit goed wordt onderzocht, dat mensen laagdrempelig kunnen melden en dat er goede hulp beschikbaar is.''