Ricardinho: onbevangen en onnavolgbaar

Foto VI Images De Portugese zaalvoetbal-ster Ricardinho.

ALKMAAR - ’Zorg dat je erbij bent’, twitterde Peter Rozenbeek eerder deze week. De ervaren zaalvoetbalkeeper uit Heerhugowaard plaatste er het affiche bij van een toernooi dat vrijdagavond plaatsvindt in Alkmaar. Daar zal Ricardinho zijn kunsten komen vertonen. ,,Uniek”, noemt Rozenbeek de komst van de Portugese sterspeler.

Door Judit de Redelijkheidj.de.redelijkheid@hollandmediacombinatie.nl - 23-12-2016, 13:28 (Update 23-12-2016, 13:33)

Zaalvoetbalfenomeen vertoont kunsten op Alkmaars toernooi

De ’titel’ beste zaalvoetballer aller tijden is eigenlijk al vergeven. Daar maakt volgens de kenners Falcão de meeste aanspraak op. Maar de 39-jarige Braziliaan, die na het WK van afgelopen september een punt achter zijn carrière zou zetten maar onlangs toch een rentree aankondigde, heeft geduchte concurrentie.

Ricardo Filipe da Silva Braga is de naam, oftewel Ricardinho. Waar Falcão tijdens zijn indrukwekkende loopbaan (in de 697 wedstrijden die hij tot nu toe speelde maakte hij 932 doelpunten) vier keer werd uitgeroepen tot beste zaalvoetballer van de wereld, heeft de acht jaar jongere Portugees die eretitel inmiddels ook al drie keer verworven.

De afgelopen twee seizoenen onderscheidde Ricardinho zich als speler van Inter Movistar. Bij die Spaanse topclub speelde de topscorer van het afgelopen WK in Colombia kort samen met Issy Hamdaoui. En hij is er op zijn beurt weer verantwoordelijk voor dat Ricardinho nu naar Alkmaar komt.

Hamdaoui, dit seizoen speler van het Heerhugowaardse FC Marlène, reist de hele wereld over om als straatvoetballer zijn kunsten te vertonen. En met grote regelmaat doet hij dat samen met Ricardinho.

Peter Koch, organisator van een zaalvoetbalevenement in Alkmaar waar Hamdaoui al een paar jaar de grote publiekstrekker is, vroeg of hij Ricardinho niet een keer mee kon nemen. ,,Eigenlijk als grap”, vertelt Koch. ,,Maar Issy liet al snel weten dat Ricardinho het wel zag zitten. Voor een vriendenprijsje.”

Het werd meer dan een vriendenprijsje, maar Koch vond dat hij deze kans niet mocht laten schieten. En dus doopte hij zijn toernooi, dat gehouden wordt in sporthal De Hoornse Vaart, om tot ’Ricardinho-gala’.

Om 18.30 uur komt de Portugese ster voor het eerst in actie met een rond hem geformeerd All Star-team. En daar wordt in de zaalvoetbalwereld naar uit gekeken. ,,Het is uniek dat hij naar Alkmaar komt”, vindt Peter Rozenbeek, die zelf deel zal uitmaken van het All Star-team.

Als doelman van FC Marlène stond hij in 2009 tegenover Ricardinho - toen nog speler van Benfica - in de eliteronde van de Uefa Futsal Cup. ,,Hij is echt een fenomeen. Het mooie is dat hij er op het hoogste niveau, waar het veel meer om tactiek en fysiek gaat, zo bovenuit stijgt dat hij nog altijd onbevangen voetbalt en mensen vermaakt met hoogstandjes. Er zijn spelers die in de derde klasse onderbond trucjes doen, maar deze kerel doet het gewoon in de finale van de Champions League. En niet om te vernederen, maar omdat hij gewoon in dit soort oplossingen denkt.”

Ook zijn voormalig ploeggenoot bij FC Marlène Amir Molkarai, die later met Oranje nogmaals tegen Ricardinho speelde en met zijn huidige club Hovocubo in Europees verband in 2014 aan Inter Movistar gekoppeld werd, is lovend over Ricardinho. ,,Hij doet dingen met de bal die simpelweg niet voor te stellen zijn”, zegt de Heerhugowaarder. ,,En tijdens de wedstrijd kun je hem knijpen, vasthouden of schoppen, hij blijft altijd sportief. Het is een uithangbord voor onze sport. En ook nog eens een onwijs vriendelijke vent. Met Hovocubo zaten we een week samen met hem in een hotel. Hij had voor iedereen tijd, voor een praatje of een foto.” Foto’s zullen er ook vrijdagavond ongetwijfeld volop gemaakt worden. Al honderden zaalvoetballiefhebbers hebben een kaartje gekocht om de man die ze tot nu toe alleen van YouTube-filmpjes kennen een keer live in actie te zien. Het toernooi begint om 18 uur, de zaal gaat om 16.30 uur open.