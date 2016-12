Quintana gaat Tour en Giro rijden

BOGOTA - Wielrenner Nairo Quintana gaat volgend seizoen niet alleen de Ronde van Frankrijk rijden. De Colombiaan heeft zaterdag in eigen land laten weten dat hij ook van start gaat bij de Ronde van Italië. ,,Het is de honderdste editie. Dus ik vind dat wel een mooie gelegenheid om weer mee te doen'', vertelde hij.

Door ANP - 24-12-2016, 14:28 (Update 24-12-2016, 14:57)

Quintana won de Giro in 2014. ,,Dus waarom zou dat niet opnieuw kunnen'', vroeg hij zich af. ,,Maar mijn grote doel is volgend jaar wel de Tour. We gaan naar de Giro om ons voor te bereiden op de Ronde van Frankrijk. We willen wel zo goed mogelijk meedoen in de Giro. Maar ik denk niet dat ik in Italië en Frankrijk kan winnen.''

Quintana verdedigt komend seizoen niet zijn titel in de Ronde van Spanje. ,,Die past niet in onze plannen'', zei de klimmer. ,,Ik denk dat twee grote rondes in een jaar ook meer dan voldoende is.''