Blokhuijsen: ik kom terug op niveau

HEERENVEEN - Het is al een tijdje stil rond schaatser Jan Blokhuijsen. Na de Olympische Spelen in Sotsji in 2014, waar hij zilver pakte op de 5000 meter en goud op de ploegachtervolging, bleven grote prestaties van de in Zuid-Scharwoude geboren rijder uit. Bij de NK afstanden moet de 27-jarige Blokhuijsen vanaf woensdag voorkomen dat zijn seizoen voortijdig eindigt. De concurrentie in de strijd om tickets voor de internationale toernooien is groot. ,,Ik ben op de goede weg en mijn vorm is stijgende. Ik kan weer terugkomen op het niveau van 2014'', kijkt Blokhuijsen met vertrouwen vooruit naar de nationale kampioenschappen in Thialf.

Als Blokhuijsen het nog eens over had mogen doen, had hij na Sotsji een jaar vrijaf genomen. ,,Ik had tijd nodig om van de Spelen te herstellen. Daar lag veel druk op. Ik had er even tussenuit gemoeten'', zegt Blokhuijsen, die het jaar na de Spelen ver weg viel en botste met zijn toenmalige trainer Jan van Veen bij Team Corendon. Blokhuijsen vertrok, vond een jaar onderdak bij Team Stressless van Bart Veldkamp, maar aan die samenwerking kwam snel een eind.

In mei ondertekende de voormalig Europees kampioen allround een tweejarig contract bij Justlease.nl, getraind door Rutger Tijssen. Blokhuijsen heeft de overtuiging dat hij bij deze ploeg weer kan toewerken naar de vorm die hem over ruim een jaar in Zuid-Korea opnieuw olympisch succes moet bezorgen. ,,Dit is een grotere, professionele ploeg. Vorig seizoen was het allemaal wat kleinschaliger, dat merk je.''

Blokhuijsen hoopt zich bij de NK te kwalificeren voor het EK allround en ook deelname aan de WK afstanden af te dwingen. De concurrentie op zijn favoriete afstand, de 5 kilometer, is echter groot. ,,Ik kan wel zes gasten noemen die een degelijke 5 kilometer kunnen rijden. Het wordt spannend.''