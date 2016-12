Rentree skiester Fenninger na 14 maanden

ANP Rentree skiester Fenninger na 14 maanden

WENEN - De Oostenrijkse skivedette Anna Veith-Fenninger maakt dinsdag na een afwezigheid van veertien maanden vanwege blessureleed haar rentree in de wereldbeker. De 27-jarige skiester doet dat op de reuzenslalom van Semmering, zo meldde de Oostenrijkse skibond zondag.

Door ANP - 25-12-2016, 15:42 (Update 25-12-2016, 15:42)

Fenninger liep op 21 oktober 2015 bij een val tijdens een training een zware knieblessure op. Onder meer de voorste kruisband van haar rechterknie was afgescheurd en de binnen- en buitenmeniscus waren zwaar beschadigd. ,,Als ik eraan denk hoe het zal zijn om weer in het starthokje te staat, slaat mijn hart over en kan ik mijn emoties nauwelijks bedwingen'', meldde Fenninger, die na haar huwelijk als Veith door het leven gaat, via social media. ,,Het waren 431 dagen pijn, angst, teleurstelling, overwinnen, werk, uitdaging en moed.''