Zieke De Jong ontbreekt in Heusden-Zolder

HEUSDEN-ZOLDER - Wereldkampioene Thalita de Jong doet maandag in Heusden-Zolder niet mee aan de wereldbekerwedstrijd veldrijden. De Nederlandse is ziek en richt zich nu op de wedstrijd van donderdag in Loenhout.

Door ANP - 26-12-2016, 10:44 (Update 26-12-2016, 10:44)

De Jong ging vorige week tijdens de wereldbekerontmoeting in Namen onderuit en besloot af te stappen. Daarna werd ze ziek, meldt ze maandag. ,,Ik moest sowieso al rust inplannen voor mijn heup en rug, maar toen ik opnieuw begon te fietsen had ik al snel door dat het niet goed was.'' Donderdag fietste De Jong voor het eerst weer. ,,Maar ik bleef kampen met hoofdpijn en moeheid. Nu moet ik de komende dagen goed rusten, trainen en dan sta ik hopelijk sterk aan de start in Loenhout."