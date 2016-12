Boom tevreden over elfde plaats

HEUSDEN-ZOLDER - Lars Boom keek maandag tevreden terug op zijn eerste wereldbekeroptreden van dit seizoen. De voormalig wereldkampioen veldrijden uit Vlijmen finishte in Heusden-Zolder als elfde op 2.28 achter de Belgische winnaar Wout van Aert. ,,Hier ben ik heel tevreden mee", zei Boom. ,,Het gevoel is veel beter dan vorig jaar."

Een jaar geleden had hij ook Heusden-Zolder als locatie uitgekozen voor zijn rentree nadat hij enkele jaren de crossen links had laten liggen. Toen verloor hij meer dan zeven minuten om als laatste te finishen. Boom kon nu bij de start goed volgen. ,,Fijn, dat het zo snel ging. Vorig jaar lukte dat me toen ook vrij goed, maar daarna liep het voor geen meter meer. Ik had mezelf voorgenomen om goed te starten en dan gewoon te kijken waar ik zat. Ik wilde proberen om die positie ronde na ronde te houden", gaf hij aan. ,,Dat lukte lange tijd.'' Boom reed zijn laatste wedstrijd in het shirt van Astana.