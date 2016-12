'Barney' en Van Gerwen in actie op WK darts

LONDEN - Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen komen dinsdagavond voor de tweede keer in actie op het wereldkampioenschap darts in Londen. Om 20.00 uur (Nederlandse tijd) neemt 'Barney' het op tegen de Engelsman Alan Norris. De partij tussen Van Gerwen en de Spanjaard Cristo Reyes is de derde en laatste van de avond in het Alexandra Palace. 'Mighty Mike' is de nummer één van de plaatsingslijst op het WK.

Door ANP - 27-12-2016, 4:26 (Update 27-12-2016, 4:26)

Benito van der Pas plaatste zich vrijdag al als eerste Nederlander voor de derde ronde. Hij treft woensdag daarin titelverdediger Gary Anderson uit Schotland. Jelle Klaassen komt die dag nog uit in een partij uit de tweede ronde.

Van Barneveld neemt het, als hij dinsdag wint, in de achtste finales op tegen de Engelsman Adrian Lewis. Van Gerwen wacht bij succes een confrontatie met Engelsman Darren Webster. In de tweede ronde wordt er gespeeld in een best-of-seven.