Koops: herhaling Sotsji 2014 onrealistisch

HEERENVEEN - Volgens technisch directeur Arie Koops van de Nederlandse schaatsbond (KNSB) is het nog veel te vroeg om een inschatting te kunnen maken van het aantal olympische medailles op de langebaan bij de Olympische Spelen van Pyeongchang 2018. Hij weet echter ruim vierhonderd dagen dagen voor het begin van de Winterspelen in Zuid-Korea één ding zeker. ,,De oogst van Sotsji 2014 was uniek. Niets is onmogelijk, maar het is niet realistisch om te denken dat we die score gaan overtreffen of evenaren'', liet Koops dinsdag weten in Heerenveen tijdens een presentatie van het olympische selectieproces.

Door ANP - 27-12-2016, 14:57 (Update 27-12-2016, 15:41)

De Nederlandse schaatsploeg was bij Sotsji 2014 goed voor het ongekende aantal van 23 medailles. ,,Alles viel daar voor ons de goede kant op. Het blijft echter sport, er zijn zoveel scenario's mogelijk'', benadrukte Koops. ,,Begin 2018 weten we al wel meer over onze medaillekansen.''

Het Nederlandse kwalificatietraject voor 2018 verschilt volgens Koops weinig van de route naar Sotsji 2014. Opnieuw gebruikt de KNSB onder meer een zogenoemde kansenmatrix om tot de beste en eerlijkste samenstelling van de olympische schaatsploeg te komen. De hele procedure ziet er voor buitenstaanders nog altijd redelijk ingewikkeld uit, maar het geweldige succes van Sotsji 2014 onderstreepte nog maar eens de grote waarde van deze manier van selecteren.

,,Ja, we waren en zijn er heel tevreden over'', zei Koops. ,,Dit selectieproces is vooraf transparant, waardoor je achteraf geen geschuif en gedoe meer krijgt.''