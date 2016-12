Van Beek schaatst met naweeën van Pfeiffer

HEERENVEEN - Schaatsster Lotte van Beek kampt met de naweeën van de ziekte van Pfeiffer. De 25-jarige Zwolse kent vooralsnog een tegenvallend seizoen bij haar nieuwe ploeg LottoNL-Jumbo en heeft na medisch onderzoek eindelijk een verklaring gevonden. Desondanks doet Van Beek deze week 'gewoon' mee aan de NK afstanden in Thialf, waar ze de 1000 meter gaat rijden.

,,Dit geeft vooral duidelijkheid en ook enige opluchting'', zei Van Beek dinsdag. ,,De afgelopen weken waren frustrerend, omdat je niet begrijpt waardoor de prestaties achterwege bleven. Nu weet ik waarom het niet lekker liep op het ijs.'' De schaatsster veroverde bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji goud met de Nederlandse achtervolgingsploeg en individueel brons op de 1500 meter.

Van Beek verhuisde dit jaar van Team Corendon naar LottoNL-Jumbo. Ze wist zich niet te plaatsen voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen en daarna bleven haar prestaties ook achter bij de verwachtingen. Daarom besloot Van Beek zich onlangs grondig te laten onderzoeken. Uit bloedtesten kwam naar voren dat ze Pfeiffer heeft gehad. ,,Het is over zijn piek heen, dus ik heb goede hoop om snel weer de stijgende lijn te pakken'', aldus de schaatsster. ,,Het is nooit leuk om te horen dat je ziek bent geweest, maar nu geeft het me vooral rust.''

Ploeggenote Roxanne van Hemert kampt ook met fysieke problemen. Van Hemert (26) meldde zich vanwege griep af voor de 1500 meter van woensdag bij de NK afstanden.