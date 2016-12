Westbrook leidt Thunder ook langs Heat

ANP Westbrook leidt Thunder ook langs Heat

MIAMI - Basketballer Russell Westbrook had opnieuw een groot aandeel in de winst van zijn team Oklahoma City Thunder, ditmaal op Miami Heat. Westbrook produceerde in Florida de 52e zogenoemde triple-double in zijn carrière, die aan de basis stond van de 106-94-overwinning van City Thunder.

Door ANP - 28-12-2016, 8:16 (Update 28-12-2016, 8:16)

Westbrook kwam zowel in punten, rebounds als assists in de dubbele cijfers: respectievelijk 29, 17 en 11. Dat deed hij voor de vijftiende keer dit seizoen. Alle andere spelers in de Amerikaanse profcompetitie NBA kwamen tot nu toe samen tot achttien triple-doubles.