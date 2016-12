Skiester Shiffrin jubileert met 25e zege

SEMMERLING - Skiester Mikaela Shiffrin heeft woensdag voor de tweede dag op rij een reuzenslalom gewonnen. De 21-jarige Amerikaanse was net als dinsdag de snelste in het Oostenrijkse Semmerling. Ze vierde haar 25e zege in de wereldbeker.

Door ANP - 28-12-2016, 15:10 (Update 28-12-2016, 15:10)

Shiffrin verstevigde haar leidende positie in het wereldbekerklassement algemeen en begroette haar derde zege ooit op de reuzenslalom. Ze schreef al wel 22 keer een slalom op haar naam. Tessa Worley uit Frankrijk eindigde als tweede, vlak voor de Duitse Viktoria Rebensburg.

In Semmerling wordt woensdag ook nog een slalom afgewerkt.