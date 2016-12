Dai Dai is los

HEERENVEEN - De nieuwe Nederlandse schaatskampioen op de 500 meter hielp woensdagavond in Thialf desgevraagd maar al te graag een onschuldig doch hardnekkig misverstand uit de wereld. ,,Mijn voornaam schrijf je niet aan elkaar, het zijn twee woorden zonder streepje'', sprak Dai Dai Ntab met een brede grijns. ,,Ik heb het zelf veertien jaar aan elkaar geschreven. Maar sinds een half jaar schrijf ik het weer netjes los, zoals het hoort.''

Door ANP - 28-12-2016, 21:09 (Update 28-12-2016, 21:09)

Ntab (22) legde uitvoerig uit hoe het met zijn Senegalese voornaam is vergaan. ,,Vroeger op school schreven mensen er een streepje tussen. Dus wat deed ik: ik schreef mijn naam aan elkaar, zodat er geen streepje meer tussen kon. Totdat ik door mijn familie laatst op mijn vingers werd getikt. Ze zagen steeds vaker mijn naam in het nieuws verschijnen, maar ze vonden dat Dai Dai wel goed geschreven moest worden. Nou, bij deze dan.''

Ntab won eerder deze maand al zijn eerste wereldbekerwedstrijd op de 500 meter. ,,Dat was ook speciaal, maar juichen in een vol Thialf is wel extra mooi.''