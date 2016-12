Darter Van Gerwen weer in actie op WK

ANP Darter Van Gerwen weer in actie op WK

LONDEN - Darter Michael van Gerwen vervolgt donderdagavond zijn jacht op de wereldtitel. De als eerste geplaatste Nederlander stuit in de achtste finales van het WK op Darren Webster uit Engeland.

Door ANP - 29-12-2016, 4:35 (Update 29-12-2016, 4:35)

Van Gerwen geldt als favoriet voor de wereldtitel. Toch had hij het in de vorige ronde lastig tegen Cristo Reyes, de Spanjaard die de wedstrijd van zijn leven gooide en verraste met een gemiddelde van 106 punten per beurt. Van Gerwen gooit de laatste partij van de avond in het Alexandra Palace van Londen.

Jelle Klaasen verschijnt donderdagmiddag al op het podium voor zijn achtste finale tegen de als zevende geplaatste Engelsman Dave Chisnall.

Raymond van Barneveld heeft zich woensdagavond bij de laatste acht geschaard en treft daarin de winnaar van het duel tussen de meervoudig wereldkampioen Phil Taylor en de Belg Kim Huybrechts. Ook regerend wereldkampioen Gary Anderson zit al in de kwartfinales. Hij versloeg woensdagavond de Nederlander Benito van de Pas.