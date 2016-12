Noorse wielrenner Korsaeth naar Astana

ANP Noorse wielrenner Korsaeth naar Astana

ASTANA - Astana heeft wielrenner Truls Korsaeth gecontracteerd. De 23-jarige wielrenner uit Noorwegen ondertekende donderdag een tweejarige verbintenis bij de Kazachstaanse ploeg.

Door ANP - 29-12-2016, 10:09 (Update 29-12-2016, 10:09)

Korsaeth komt over van Team Joker - Byggtorget, een Noorse ploeg die uitkomt op continentaal niveau. ,,Dat ik nu de overstap maak naar de WorldTour, is een droom die uitkomt'', aldus Korsaeth, die vier seizoenen lang reed voor Team Joker - Byggtorget. In 2015 eindigde de jonge Noor bij de beloften als derde in de Ronde van Vlaanderen.

,,Hoewel we ons team al rond hadden en de presentatie al is geweest, zagen we toch nog ruimte voor één extra rijder'', aldus ploegbaas Aleksandr Vinokoerov. ,,Korsaeth heeft indruk op ons gemaakt tijdens de wereldkampioenschappen in Doha. Hij deed veel werk voor Alexander Kristoff.''