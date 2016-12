Cant houdt Vos achter zich in Azencross

LOENHOUT - Veldrijdster Sanne Cant heeft Marianne Vos en Thalita de Jong donderdag met een klein verschil achter zich kunnen houden in de Azencross. De Belgische kwam in Loenhout als eerste over de meet, Vos (tweede) en De Jong (derde) volgden op zes seconden. Cant schreef de cross vorig jaar ook al op haar naam.

Door ANP - 29-12-2016, 15:00 (Update 29-12-2016, 15:00)

Vos, die een kleine twee weken geleden na bijna twee jaar afwezigheid haar rentree maakte in het veldrijden, won maandag nog de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder. Ook nu streed de zevenvoudig wereldkampioene weer mee om de winst. Samen met De Jong en Lucinda Brand probeerde ze de Belgische meermaals in te halen, maar Cant gaf haar concurrentes donderdag geen kans.

Wereldkampioene De Jong ontbrak maandag nog in Heusden-Zolder vanwege ziekte, maar was donderdag weer fit genoeg om te rijden.